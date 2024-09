Moto3: Adrian Fernandez chiude al vertice la seconda sessione di prove a Misano

Cambiano le condizioni e in parte anche l’equilibrio dopo la seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Emilia Romagna, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 in fase di svolgimento in questo weekend al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Con un meteo finalmente stabile infatti a spuntarla è stato Adrian Fernandez, con un Angel Piqueras capace però di attestarsi ancora al vertice.

Il centauro in sella alla Leopard Racing ha segnato un crono di 1:41.071, piazzandosi davanti alla Red Bull GASGAS Tech3 di Daniel Holgado, salito di colpi rispetto alla prima uscita come certifica il suo ritardo di appena +0.110. Benissimo anche il già citato Piqueras (Leopard Racing) che, dopo aver chiuso in testa il turno inaugurale, si è accontentato della terza piazza con un ritardo di +0.132.

Quarto e quinto posto poi per le due Liqui Moly Husqvarna Intact GP di Collin Veijer (+0.182) e Tatsuki Suzuki (+0.186) che hanno preceduto il nostro Stefano Nepa (MTA team), il quale è rimasto attardato al settimo posto con +0.224. Più indietro il leader del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team), ottavo a +0.224.

Decimo poi Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) con +0.461 davanti a Riccardo Rossi (CIP Green Power), undicesimo con +0.466). Fuori dalla top 14 infine Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), quindicesimo con +0-680, Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), sedicesimo con +0-750 e Nicola Carraro (MTA team), diciassettesimo a +0.770.