Moto2: Tony Arbolino terzo nella FP2 del GP dell’Emilia Romagna. Vietti in Q2

Continua a martellare Tony Arbolino, pilota che ha ottenuto ancora un piazzamento in top 3 in occasione della terza e ultima sessione di prove libere valida per il GP dell’Emilia Romagna, quattordicesima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2 in scena questo weekend al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Il centauro italiano in sella all’ELF Marc VDS Racing Team nello specifico ha raccolto un gap di +0.293 rispetto alla Fantic Racing di Aron Canet, primo fermando il crono a 1:35.154. Molto bene anche il compagno di squadra di Tony, Filip Salac, secondo con +0.017.

Rientra tra i primi quattordici anche Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), nono con +0.431 precedendo l’attuale leader della classifica piloti: stiamo parlando di Ai Ogura (MY Helmets – MSI), decimo con +0.455 regolando il diretto rivale nonché compagno di team Sergio Garcia, undicesimo a +0.465.

Sarà costretto ad affrontare il Q1 Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), solo quindicesimo a +0.667. Piazza numero ventisette infine per Matteo Ferrari (QJMOTOR Gresini Moto2) con +1.709. Le qualifiche si svolgeranno a partire dalle 13:45