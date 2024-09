Moto2, Fermin Aldeguer precede Aron Canet e Tony Arbolino nelle PL di Mandalika

Fermin Aldeguer ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024, confermando il suo ottimo momento di forma. Sul tracciato di Mandalika, baciato da sole e temperature elevate (30° per quanto riguarda l’atmosfera e ben 50° sull’asfalto) abbiamo assistito ad un turno interlocutorio che, tuttavia, ha dato alcune conferme come l’ottimo momento di Tony Arbolino mentre, dall’altro lato, proseguono le difficoltà di Sergio Garcia.

Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) ha messo a segno il miglior tempo in 1:33.955 con 50 millesimi di vantaggio sul connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) mentre è terzo il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 274 millesimi. Quarto tempo per il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 284 millesimi, quinto per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 287 mentre è sesto il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 780.

Settimo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 837 millesimi, ottavo lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 857, quindi nono il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 819, mentre completa la top10 lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 982. Chiude solamente in 16a posizione il suo connazionale Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 1.556, che precede Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) 17° a 1.568.

A questo punto la classe più leggera si prepara per il secondo turno odierno, ovvero le pre-qualifiche 1 delle ore 08.05 italiane (le ore 14.05 locali) che inizieranno a definire in maniera più chiara la top14 che domani eviterà la Q1 nelle qualifiche.