Moto2, doppietta italiana a Misano! Tony Arbolino in pole davanti a Celestino Vietti

Doppietta italiana a Misano! Tony Arbolino, infatti, ha preceduto Celestino Vietti e ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, abbiamo assistito ad un nuovo capitolo ricco di colpi di scena di questa stagione senza un padrone vero e proprio. Sergio Garcia, infatti, si complica ancora i piani e partirà solamente 24° ed i rivali continua a sperare nella corsa al titolo.

Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) ha fermato i cronometri sull’1:35.229 con appena 11 millesimi di vantaggio su Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) mentre completa la prima fila il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 190 che si lancia in ottica iridata. Quarta posizione per lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 237 millesimi, quinta per il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 292 mentre è sesto lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 309.

Settimo crono per lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 421 millesimi a braccetto con lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) quindi nono il suo connazionale Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 576 millesimi con lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) che completa la top10 a 581.

Non va oltre la 18a posizione Dennis Foggia (Kalex Italtrans), quindi in 23a troviamo Mattia Pasini (Boscoscuro Ciatti) che, però, precede il leader della classifica generale, lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro MT) sempre più in difficoltà in questo momento del campionato.