Moto2, Dixon precede Arbolino ad Aragon e si rilancia in classifica grazie agli zero di Garcia, Roberts e Aldeguer

Succede di tutto nel Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz vince Jake Dixon, che partiva dalla pole position, ma la gara è davvero ricca di colpi di scena e ha messo in mostra cadute a raffica. Tra chi ha assaggiato la ghiaia spagnola annotiamo Aron Canet, Bo Bendsneyder, Joe Roberts e soprattutto Fermin Aldeguer, autore di un erroraccio nel momento del sorpasso su Deniz Oncu.

Un colpo mancato per lo spagnolo che non approfitta dello “zero” di Sergio Garcia che, partito 28° si è fermato a 8 giri dalla conclusione per colpa di una spalla malconcia. A questo punto la classifica generale vede Sergio Garcia con 162 punti e 12 lunghezze di vantaggio su Ai Ogura (150), mentre è terzo Alonso Lopez a quota 133. Quarto Joe Roberts a 130, quinto Jake Dixon a 119, quindi sesto Fermin Aldeguer con 112.

Il successo, come detto, è andato al britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar), il terzo della carriera per il 28enne di Dover, che ha condotto la gara sin dalle prime fasi, non lasciando spazio agli avversari. L’unico che ha provato a tenergli testa è stato il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) che ha ceduto solamente nel finale e ha tagliato il traguardo a 1.7 secondi, mentre completa il podio il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 5.4.

Quarta posizione per lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 9.1, quinta per il suo connazionale Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 11.0, mentre è sesto il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 13.0. Conclude in settima posizione lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 16.4 mentre è ottavo il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 18.6 con il sudafricano Darryn Binder (Kalex) nono a 19.7. davanti a Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) che completa la top10 a 21.3. Non ha concluso la sua gara, infine, Dennis Foggia (Kalex Italtrans).