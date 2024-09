Moto2, Aron Canet domina le pre-qualifiche 2 di Misano. Arbolino 2°, Vietti 6°, Garcia fuori dalla top14!

Aron Canet ha dominato la scena le pre-qualifiche 2 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli lo spagnolo del team Kalex Fantic ha stampato un ottimo 1:35.185 (nuovo record della pista) con 235 millesimi di vantaggio su Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) mentre è terzo il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 291.

Quarta posizione per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 314 millesimi dalla vetta, quinta per il suo connazionale Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 333, mentre è sesto Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 387. Settima posizione per lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 412, quindi ottava per lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 431, davanti al brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) nono a 476.

Decimo crono per il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 503 millesimi, 11° Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 520, quindi 12° il giapponese Ayumu Sasaki (Kalex) a 544, davanti allo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) 13° a 570, ed al turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) 14° a 606. Fuori dalla top14 il leader della classifica generale, Sergio Garcia (Boscoscuro Speed Up), a 647 millesimi, mentre è addirittura 20° Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up), quindi 23° Mattia Pasini (Boscoscuro) a 1.034.