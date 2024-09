Moto2, Ai Ogura vince a Misano e si prende la vetta del Mondiale. 3° Arbolino, Vietti cade

Una vittoria con dedica. Il giapponese Ai Ogura ha trionfato a Misano nel 13° appuntamento del Mondiale 2024 di Moto2. Sul circuito “Marco Simoncelli”, il nipponico del team MT Helmets – MSI si è imposto con 0.609 di margine sullo spagnolo Aron Canet (Fantic Racing) e 4.639 su Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), partito dalla pole-position.

Una gestione perfetta di Ogura che ha saputo conservare sapientemente le gomme e nel finale ha fatto la differenza, costruendosi un margine di sicurezza nei confronti degli altri competitors. A completare la top-5 sono stati l’iberico Manuel Gonzalez (QKMOTOR Gresini Moto2) quarto a 6.948 e il britannico Jake Dixon quinto a 10.863.

Peccato per Celestino Vietti. Il pilota della Red Bull KTM Ajo ha provato a lottare per il podio, girando fortissimo nelle fasi conclusive, ma il rischio si è rivelato eccessivo e la chiusura d’anteriore è stata la logica conseguenza. Successo con dedica speciale per Ogura che, dopo aver tagliato il traguardo, ha sfilato con la bandiera giapponese in ricordo del grande Daijiro Kato.

L’affermazione odierna ha permesso a Ogura di salire in vetta alla classifica mondiale, considerato il 12° posto dello spagnolo Sergio Garcia (MT Helmets – MSI). Il nipponico comanda le fila con 175 punti, 9 in più rispetto all’iberico. In casa Italia, da segnalare anche il 22° posto conclusivo di Dennis Foggia (Italtrans Racing) e il ritiro di Mattia Pasini.