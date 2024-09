Moto2, Ai Ogura svetta nelle pre-qualifiche del venerdì a Mandalika. 3° Arbolino, Vietti in difficoltà

Ai Ogura fa paura. È questo quanto è emerso al termine delle pre-qualifiche del venerdì a Mandalika, tappa del Mondiale 2024 di Moto2. Sul tracciato indonesiano il leader del campionato ha voluto chiarire a tutti le cose e, migliorando con facilità disarmante i propri tempi, ha terminato il suo turno in 1:33.690 con la Boscoscuro MT Helmets – MSI.

Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Aron Canet in sella alla Kalex Fantic Racing (+0.057) e un ottimo Tony Arbolino sulla Kalex del Team Marc VDS. Il lombardo è parso molto a suo agio nel corso della sessione e il distacco di 0.163 dallo scatenato Ogura è un buon segnale nella prosecuzione del week end indonesiano. A completare la top-5 sono stati lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Beta Tools SpeedUp) a 0.197 e il thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) a 0.203.

In difficoltà il secondo della classifica generale, Sergio Garcia. Il centauro spagnolo, compagno di squadra di Ogura, non è riuscito affatto a tenere il passo del nipponico e, nel corso del suo time-attack, ha palesato anche un problema tecnico che non gli ha permesso di andare oltre il 21° posto, abbondantemente fuori dalla top-14 qualificante per la Q2 che però sarà definita domani. Decimo invece il terzo della classifica iridata, l’americano Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) a 0.587, ma non brillante come vorrebbe.

Problemi anche per Celestino Vietti, lontano dalla versione messa in mostra a Misano. Il pilota del Red Bull KTM Ajo si è classificato 23° a 1.254 e dovrà lavorare non poco per scalare la classifica.