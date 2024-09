Memorial Pantani 2024: programma, orari, percorso, tv, streaming

Siamo entrati nel finale della stagione 2024 e a settembre sono tantissime le corse in Italia. Questa settimana, oltre al Campionato Europeo che comincerà domani in Belgio, si svolgeranno gare come il Giro di Toscana e la Coppa Sabatini e sabato da Cesena a Cesenatico ci sarà la 21a edizione del Memorial Marco Pantani.

PERCORSO

Si partirà da Cesena per arrivare a Cesenatico dopo 195.4 chilometri e oltre 2500 metri di dislivello. Dopo la salita di Carpineta (5.6 km al 3.9%) si entrerà nel circuito e verrà affrontata per cinque volte l’ascesa di Diolaguardia (8.3 km al 3.6% e ultimi 650 metri all’8.2%). A 40 km dall’arrivo si uscirà dal circuito e la strada sarà completamente pianeggiante verso il traguardo finale di Cesenatico. Lo scorso anno vinse Alexey Lutsenko davanti a Marc Hirschi: a chi toccherà quest’anno?

PROGRAMMA MEMORIAL PANTANI 2024

Sabato 14 settembre

Cesena-Cesenatico (195.4 km)

Orario di partenza: ore 11.20

Orario arrivo stimato: ore 16.04

MEMORIAL PANTANI 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport alle 23.30

Diretta streaming: non prevista. Differita su Rai Play alle 23.30