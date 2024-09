Memorial Pantani 2024: ancora tutti contro lo scatenato Marc Hirschi

Prosegue il calendario delle classiche italiane per il ciclismo: ci si sposta in Emilia Romagna, domani in scena la ventunesima edizione del Memorial Pantani, la corsa dedicata al Pirata, che ripercorre le strade di casa del compianto fuoriclasse azzurro.

PERCORSO

Si partirà da Cesena per arrivare a Cesenatico dopo 195.4 chilometri e oltre 2500 metri di dislivello. Dopo la salita di Carpineta (5.6 km al 3.9%) si entrerà nel circuito e verrà affrontata per cinque volte l’ascesa di Diolaguardia (8.3 km al 3.6% e ultimi 650 metri all’8.2%). A 40 km dall’arrivo si uscirà dal circuito e la strada sarà completamente pianeggiante verso il traguardo finale di Cesenatico.

FAVORITI

Il campione uscente è il kazako dell’Astana Qazaqstan Alexey Lutsenko che l’anno scorso riuscì ad imporsi in una volata a tre proprio su colui che è il grande favorito di questa edizione: Marc Hirschi. L’elvetico è in formissima, al momento sembra un gradino sopra tutti gli altri, sarà di nuovo sfida tra loro due? Occhio al francese Clément Champoussin che proverà ad inserirsi dopo la bellissima vittoria al Giro di Toscana.

ITALIANI

Diego Ulissi paga la presenza di Marc Hirschi alla UAE Emirates e probabilmente sarà relegato ad un ruolo da gregario, nonostante un buono stato di forma. Proveranno a farsi vedere Davide Formolo, quinto nella passata edizione, Vincenzo Albanese, Christian Scaroni e Stefano Oldani.