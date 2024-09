Memorial Pantani 2024: ancora Marc Hirschi, momento di forma mostruoso per lo svizzero. Sul podio Milesi e Albanese

Al momento è veramente inarrestabile. Ultime cinque gare, cinque vittorie per lui, dei risultati davvero da record: Marc Hirschi non si ferma più e trionfa anche nel Memorial Pantani, imponendosi nella ventesima edizione della classica romagnola dopo aver vinto nei giorni scorsi anche GP Industria & Artigianato e Coppa Sabatini.

In generale una stagione da sogno per lo svizzero della UAE Emirates, che sta vivendo ovviamente il momento più bello di tutta la carriera e si lancia così ancor di più verso i Mondiali del 29 settembre, in casa, nei quali reciterà un ruolo da protagonista.

Volata ristretta a premiare il capitano della squadra emiratina, che fino a poche centinaia di metri prima aveva sognato il successo con Filippo Baroncini, raggiunto a sprint lanciato assieme al compagno di fuga Marco Brenner. Podio che parla anche italiano con Lorenzo Milesi (Movistar Team) in seconda piazza e Vincenzo Albanese (Arkéa – B&B Hotels) terzo.