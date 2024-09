Memorial Pantani 2024: il percorso ai raggi X. Cinque volte la salita verso Diolaguardia, poi l’arrivo a Cesenatico

Sabato 17 settembre è in programma il Memorial Pantani 2024, la corsa dedicata al grande campione romagnolo. Quest’anno si festeggia anche il ventesimo anno di questa gara, nata proprio nel 2004 qualche mese dopo la scomparsa del Pirata. Saranno quasi 200 chilometri con partenza da Cesena ed ovviamente arrivo nella Cesenatico dell’indimenticato Marco.

Come detto la partenza sarà da Cesena e i primi venti chilometri sono abbastanza agevoli. Si passa anche la Sala di Cesenatico e poi si entra nell’entroterra romagnolo. Il primo strappo è quello di Carpineta, poi discesa e nuova salita, quella verso Diolaguardia, da dove comincia il circuito principale della gara. La salita è lunga otto chilometri con una pendenza media del 3,5%, ma con alcuni tratti che arrivano all’8%.

Il circuito, che è lungo 21 chilometri, verrà affrontato per cinque volte dal gruppo. Dopo l’ultimo passaggio a Diolaguardia, i ciclisti si rimettono sulla strada fatta all’inizio e praticamente la fanno all’inverso. Si arriva così a Cesenatico dove verranno percorsi per quattro volte due lunghi rettilinei. L’arrivo è situato in Viale Carducci vicino alla statua dedicata a Pantani.

La startlist ufficiale non è ancora presente, ma comunque si conoscono già alcuni nomi di chi ci sarà nella giornata di sabato. Fari puntati soprattutto sullo svizzero Marc Hirschi, che sta ottenendo tante vittorie in questa parte di stagione e che sta correndo tutte le classiche italiane di questo mese di settembre. Fari puntati anche su Domenico Pozzovivo e Stefano Oldani, ma anche sul francese Benjamin Thomas.