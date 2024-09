Lutto per Jannik Sinner, è morta l’amata zia: il n.1 del mondo le aveva dedicato la vittoria degli US Open

Giunto a Pechino con una brutta notizia nel cuore. Jannik Sinner dovrà affrontare ore emotivamente non semplici. L’altoatesino (n.1 del mondo), volato in Cina per affrontare i tornei nella capitale cinese e di Shanghai, è stato colpito da un lutto familiare. L’amata zia materna Margith Rauchegger, sorella di mamma Siglinde, è morta ieri all’età di 56 anni.

Questo legame è noto per la dedica che Jannik ha voluto fare alla zia Meggi nella vittoria degli US Open 2024: “Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute“, aveva dichiarato Sinner nella premiazione a New York. Un rapporto speciale, come aveva raccontato il pusterese: “Quando ero piccolo i miei lavoravano tutto il giorno e io trascorrevo molto tempo con lei. Mi accompagnava alle gare di sci, passavamo l’estate insieme“.

La comunicazione con un necrologio è stata fatta quest’oggi in tedesco: “Vorrei che tu sapessi quanto eri preziosa. Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa. Accompagneremo la nostra cara Meggi martedì 24 settembre alle 13:45, partendo dalla chiesa dell’ospedale, alla chiesa parrocchiale di Villabassa per la funzione di commiato. La celebrazione potrà essere effettuata tramite il canale YouTube dell’unità pastorale Alta Pusteria“, si legge.

“La tumulazione dell’urna avverrà in un secondo momento con i familiari e gli amici più stretti. Con affetto e gratitudine: tuo marito Karl con il tuo amato figlio René, i tuoi genitori Giuseppe e Maria, tua sorella Siglinde con Hanspeter, Jannik e il figlioccio Mark con Lisa, i tuoi cognati, cognate, nipoti e nipoti, la tua figlioccia Anna, la tua figlioccia Hanne, tua suocera Emma, ​​​​tutti i parenti e amici. I nostri ringraziamenti vanno a tutto il team dell’Ospedale di Brunico, in particolare al reparto di cure palliative della Dottoressa Monika Hilber. Un grande ringraziamento all’adorabile vicinato e alle sue migliori amiche Petra, Margit, Helga, Petra, Manu e Mariedl per il loro caloroso sostegno“, conclude il necrologio.