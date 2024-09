Luna Rossa, netto crollo di rendimento: saldo in negativo nelle ultime 10 regate dopo l’avvio lampo

Prosegue tra alti e bassi il percorso di Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Dopo un avvio da sogno nel round robin, il trend positivo si è interrotto come dimostrano le 6 sconfitte accumulate dal team Prada Pirelli nelle ultime 10 regate.

Non considerando gli ininfluenti match race contro i Kiwi (che non assegnavano punti per la classifica del girone), il sodalizio italiano aveva cominciato la Challenger Selection Series con 6 successi di seguito per poi veder sfumare in extremis la leadership del round robin in favore di Ineos Britannia. Decisivo in tal senso il doppio ko contro Ben Ainslie (il secondo allo spareggio) e soprattutto la squalifica con Alinghi per un guasto.

Nello specifico si era trattato di un problema tecnico al software FCS di produzione neozelandese, che aveva costretto gli uomini di Max Sirena ad abbandonare la regata contro gli svizzeri ancor prima della partenza ufficiale. Luna Rossa ha avuto il merito di reagire qualche giorno più tardi, facendosi trovare pronta per la semifinale contro American Magic e portandosi sul 4-0 nella serie con delle prestazioni eccellenti.

Spalle al muro, Patriot ha poi alzato l’asticella mettendo sotto pressione gli avversari e vincendo tre match race consecutivi anche grazie ad alcune circostante favorevoli: l’errore di Luna Rossa, caduta dai foil in gara-5 provando una manovra troppo rischiosa, i vari salti di vento in gara-6 ed infine il cedimento strutturale (carrello della randa) che ha messo fuori gioco Silver Bullett nel settimo atto.