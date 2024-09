‘La strambata’ di Vegliani: “Situazione difficile per Luna Rossa. Max Sirena stanotte non dormirà”

LUNA ROSSA, E ADESSO?

Adesso bisogna vedere come sistemano la barca stanotte. Devono aggiustarla come si deve. I neozelandesi lo hanno fatto in 48 ore e sembrava un danno più grave. Bisognerebbe essere lì, ma penso che il danno sia riparabile.

IL MERCOLEDÌ NERO DI LUNA ROSSA

Quando le cose vanno male…Per fortuna che ci sono i giovani a tirarci su di morale. Certo sarebbe una beffa se Luna Rossa uscisse subito in semifinale e vincesse le competizioni dedicate ai giovani e alle donne.

ADESSO C’È IL RISCHIO DI ANDARE A CASA

Il rischio di uscire c’è se non riescono a sistemare questo problema. Luna Rossa è superiore ad American Magic. Magari non nettamente, ma quel tanto che basta per vincere la regata. Oggi è stata la dimostrazione che queste barche si equivalgono, anche nelle sfide tra Alinghi e Ineos si è visto.

SITUAZIONE EMOTIVAMENTE DIFFICILE DA GESTIRE

Psicologicamente non è una bella situazione per Luna Rossa. Gli americani nel 2013 recuperarono da 1-8 contro i neozelandesi e sono super gasati, anche se sanno di essere stati fortunati.

PENSARE POSITIVO

Luna Rossa ha delle carte in più rispetto ad American Magic. Quando ha perso, è stato per dettagli o situazioni particolari come la rottura di oggi. Le performance sono sembrate migliori.

ALINGHI MAI BENE COME OGGI

Questa è la Coppa America. Ad Alinghi le risorse non mancano, gli uomini in gamba neppure, come Arrivabene e Sibello. Hanno poca esperienza. Quando gli gira bene, vanno come nella prima regata di oggi. Ineos oggi ha fatto tanti errori. Hanno sbagliato la tattica, la strategia, hanno fatto brutte manovre nella regata che hanno perso.

LE PARTENZE DI LUNA ROSSA

Le partenze non sono state negative. Nella seconda è andata un po’ meno bene, ma Luna Rossa è andata verso il lato che aveva scelto.

IL RUOLO DI MAX SIRENA

Sicuramente Max Sirena non dormirà questa notte. C’è da tenere su il morale della truppa, stare appresso allo shore team che deve riparare il guasto. Non può fare altro.

LUNA ROSSA FRAGILE?

Quello di qualche giorno fa era un problema del software che forniscono i neozelandesi. Quello di oggi è il primo, vero problema di affidabilità con cui Luna Rossa deve fare i conti.