Luna Rossa, la Coppa America inizia adesso. Barca veloce e un equipaggio che si è temprato sull’orlo del precipizio

Dopo essersi pericolosamente avvicinata all’orlo del precipizio e provato un senso di vertigine guardando in basso, Luna Rossa è riuscita a staccare il pass per la finale. E forse la sua Louis Vuitton Cup inizia veramente adesso. Queste semifinali hanno confermato che la fase “mors tua, vita mea” della competizione non ha nulla a che vedere con i round robin. Un po’ come i gironi ed i tabelloni ad eliminazione diretta negli sport di squadra.

Luna Rossa aveva iniziato la competizione sulle ali dell’entusiasmo, collezionando vittorie in serie e denotando una velocità di barca sensazionale. Nessuno lo dice, tranne il nostro Stefano Vegliani, ma è opinione condivisa che Luna Rossa non abbia mai avuto a disposizione un mezzo così competitivo. Forse non sarà il migliore in assoluto, ma di sicuro non é inferiore. A nessuno. E nel 2021 il ruolo della barca fu decisivo: Team New Zealand era più veloce, di poco, e alla lunga prevalse 7-3 nella serie dell’America’s Cup.

Forse, anche inconsciamente, l’equipaggio italiano si era crogiolato in un contesto idilliaco, dove sembrava tutto sin troppo facile. Poi sono arrivate le sconfitte, gli errori, persino i problemi di affidabilità. Perché questa é la Coppa America, amici di OA Sport. Un meraviglioso film il cui copione può mutare ogni giorno, dove nulla é come sembra. Adesso andrà in scena l’ultimo atto del trofeo degli sfidanti. Quella contro Ineos Britannia sarà la rivincita del 2021, quando la compagine tricolore si impose per 7-1.

Impossibile individuare una favorita: Ben Ainslie e compagni hanno compiuto uno sviluppo enorme nell’arco delle settimane, migliorando sia la velocità della barca sia la manovrabilità. “Abbiamo colmato il gap da Luna Rossa”, ci ha confessato il quattro volte campione olimpico. Sarà una lotta serrata, dura, logorante, in cui anche la componente fortuna avrà il suo ruolo. Con i neozelandesi che osserveranno sullo sfondo. Ma questa Luna Rossa, dopo aver navigato il mare in burrasca, adesso è finalmente temprata per affrontare la sfida epocale che l’attende. Perché puoi anche avere un’ottima barca, ma gli avversari non regalano niente. La Coppa America di Luna Rossa é iniziata oggi.