SI VA AVANTI! Luna Rossa scaccia i fantasmi, asfalta American Magic e vola in finale di Louis Vuitton Cup!

Missione compiuta! Luna Rossa risponde presente nel momento più difficile e neutralizza il disperato tentativo di rimonta di American Magic, aggiudicandosi la serie per 5-3 e raggiungendo Ineos Britannia in finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Dopo aver perso tre regate consecutive contro Patriot (facendosi rimontare dal 4-0 al 4-3), il team Prada Pirelli ha avuto il merito di reagire prontamente nella giornata decisiva con una prova di forza impressionante in gara-8, trionfando con 1’01” di vantaggio sulla barca americana e portando a casa (al quarto tentativo) il punto che mancava per vincere la serie.

Il sodalizio italiano del patron Patrizio Bertelli si qualifica così per la quinta volta all’ultimo atto della Challenger Selection Series e adesso (il confronto con gli inglesi scatterà il 26 settembre) può mettere nel mirino la terza partecipazione alla finale di Coppa America dopo le due apparizioni neozelandesi del 2000 e del 2021 (perdendo in entrambi i casi contro i Kiwi).

Da applausi la prestazione odierna dell’equipaggio di Luna Rossa, che ha interpretato magistralmente il rafficato campo di regata catalano (vento instabile per direzione e intensità, ma non così debole come ieri) vincendo il braccio di ferro iniziale nella prima bolina (splendida la manovra di Spithill, che ha poggiato sottovento a Patriot costringendo gli statunitensi a virare e a perdere metri preziosi) e contenendo gli attacchi di American Magic con un’ottima strategia di copertura/marcatura per poi dilagare nell’ultimo terzo della regata.