Luna Rossa-Ineos, gli orari delle prossime regate. C’è una novità rispetto al primo giorno

Luna Rossa e INEOS Britannia torneranno in acqua a Barcellona nella giornata di sabato 28 settembre, quando da programma sono previsti la gara-3 e la gara-4 della finale della Louis Vuitton Cup. Dopo un giorno di riposo, riparte l’atto conclusivo del torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: siamo in una situazione di totale parità (1-1) dopo il doppio confronto che animato il pomeriggio di giovedì con vento sostenuto a 19-21 nodi.

La serie al meglio delle tredici regate (alza al cielo il trofeo chi ne vince sette) riprenderà con brezza leggera (si prevedono 6-11 nodi) e con un programma differente rispetto a quello del primo giorno: giovedì si era infatti osservata una pausa di un’ora tra le due regate, mentre questa volta i due equipaggi si fermeranno soltanto per una trentina di minuti. Ieri era infatti stato previsto un intervallo prolungato per fare spazio alla finale della Youth America’s Cup, che era poi stata anticipata alle ore 12.00 lasciando comunque quello spazio “morto”.

Si incomincerà dunque alle ore 14.10 con gara-3: Luna Rossa entrerà da destra nel cancello di pre-partenza (due minuti prima dello start effettivo), mentre INEOS Britannia proverrà da sinistra (2’10” prima del via). A seguire (preannunciate le 15.15, ma è da confermare) ci sarà spazio per gara-4 con un ingresso a posizioni invertite. Naturalmente il programma è suscettibile di modifiche e di possibili rinvii se il vento dovesse essere troppo debole (sono necessari 6,5 nodi per dare il via alle regate).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime regate tra Luna Rossa e INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME REGATE LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA

Sabato 28 settembre

Ore 14.10 Gara-3: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

A seguire (ore 15.15, da confermare) Gara-4: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.