Luna Rossa in testa alla Youth America’s Cup: tre vittorie e grande vantaggio sugli avversari. La classifica

Questa mattina si sono disputate due regate valide per la Youth America’s Cup, la prima edizione della competizione riservata agli under 25. Luna Rossa ha vinto entrambe le prove con un totale dominio: Marco Gradoni e compagni sono stati impeccabili nelle acque di Barcellona, surclassando l’intera concorrenza con grandissima disinvoltura e infilando così la terza affermazione nella manifestazione dopo quella ottenuta ieri con vento decisamente sostenuto.

Luna Rossa svetta così in testa alla classifica generale con 37 punti e ha un ampio margine di vantaggio sulla più immediata concorrenza: i britannici di Athena Pathway (la squadra Youth di INEOS Britannia) è seconda a quota 22, American Magic è terza a 17, Team New Zealand è quarta a 16, Alinghi quinta a 14, Orient Express sesta a 12. Al termine di otto regate di flotta le migliori tre compagini in classifica accederanno alla seconda fase.

CLASSIFICA YOUTH AMERICA’S CUP (dopo quattro regate di flotta)

1. Luna Rossa 37 punti

2. Athena Pathway (Team Youth di INEOS Britannia) 22 punti

3. American Magic 17 punti

4. Team New Zealand 16 punti

5. Alinghi 14 punti

6. Orient Express 12 punti