Luna Rossa attende la scelta di Ineos: chi sfiderà in semifinale? La conferenza dell’annuncio e gli scenari

La Louis Vuitton Cup entra nella fase calda: sabato 14 settembre incominceranno le semifinali del torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. A Barcellona si vive una classica giornata di vigilia, perché soltanto venerdì 13 settembre conosceremo la composizione delle due sfide da dentro o fuori: bisognerà infatti attendere la conferenza stampa in programma alle ore 11.00, quando INEOS Britannia svelerà la propria decisione.

Ben Ainslie e compagni, infatti, hanno guadagnato il diritto di poter scegliere la propria avversaria in semifinale grazie al primo posto acquisito nel round robin dopo aver battuto Luna Rossa nello spareggio disputato lunedì pomeriggio nelle acque della località spagnola. Il sodalizio britannico potrà dunque optare per una tra Luna Rossa, American Magic e Alinghi, tra l’altro decidendo automaticamente anche quale sarà l’altro incrocio. Ricordiamo che le semifinali sono al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica all’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup.

La logica lascia pensare che Ineos scelga Alinghi, poiché la compagine svizzera ha chiuso il round robin al quarto posto, ma andrebbero considerati altri due fattori. I britannici hanno infatti sconfitto Luna Rossa negli ultimi due incroci, potrebbero pensare di essere superiori e potrebbero prendere questa via, pursapendo della caratura di Team Prada Pirelli. Un’altra possibilità è che Alinghi valuti American Magic: il timoniere Paul Goodison è infortunato ed è stato sostituito dalla riserva Lucas Calabrese e lo scafo sembra meno performante rispetto a quello con cui gli statunitensi hanno iniziato la campagna.

Ben Ainslie ha scritto su Stuff che James Spithill ha parlato troppo presto quando ha detto che non vede l’ora di affrontare American Magic: pura pretattica oppure davvero Ineos non sceglierà Alinghi, sorprendendo il timoniere di Luna Rossa (e non solo)? Ne sapremo di più domani mattina, poi ci sarà poco tempo per ragionare visto che si tornerà in acqua alle ore 14.00 di sabato 14 settembre.