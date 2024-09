Ben Ainslie lancia il sassolino: “Spithill ha parlato troppo presto… Battuta Luna Rossa, eravamo circondati da dubbi”

INEOS Britannia ha sconfitto Luna Rossa per due volte nel giro di due giorni e si è così guadagnata il diritto di scegliere la propria avversaria nella semifinale della Louis Vuitton Cup. Il sodalizio britannico comunicherà la propria decisione nella conferenza stampa in programma venerdì 13 settembre (ore 11.00), ma nel frattempo sta avendo un’ampia eco lo scritto dello skipper e timoniere Ben Ainslie sulle colonne di Stuff, nota testata neozelandese.

BEN AINSLIE ANALIZZA LA LOUIS VUITTON CUP

Ovviamente, è fantastico aver concluso in testa la fase round-robin della serie di selezione challenger Louis Vuitton. Ma posso assicurarvi che nessuno si sta montando la testa alla Ineos Britannia. Siamo appena partiti. Certo, abbiamo ottenuto risultati incoraggianti durante la prima fase della serie challenger, ma se vogliamo andare fino in fondo e vincere questa America’s Cup – cosa che credo davvero di poter fare – dovremo ritrovare le stesse cose, e non solo.

Detto questo, sono contento di come siamo messi al momento. Il modo in cui siamo migliorati durante i round robin è stato molto incoraggiante. Abbiamo avuto l’impressione di aver fatto degli ottimi progressi, sia per quanto riguarda l’assetto della barca, sia per quanto riguarda il modo in cui la navighiamo. Ora abbiamo un vero e proprio slancio e questo è fondamentale nello sport. Lo si percepisce quando si entra nella base. Tutti possono vedere e sentire i progressi che stiamo facendo e la positività si trasmette. Quando si lavora duramente come i nostri ragazzi, sia qui in Spagna che a Brackley, ne hai bisogno.

Sono molto orgoglioso di come tutti siano rimasti concentrati, nonostante i dubbi che ci circondavano dopo la regata preliminare del mese scorso. Non ho visto nessuno abbassare la testa. Tutti hanno continuato a fare quello che stavano facendo e hanno continuato a lavorare sodo. I dubbi erano più esterni, a dire il vero, come di solito accade in queste cose. Gente ai margini, gente sui forum che reagisce in modo eccessivo. Il mio compito era cercare di mantenere la squadra in equilibrio.

Nella mia ultima rubrica dopo le eliminatorie ho detto apertamente che stavamo faticando un po’ di bolina e che dovevamo lavorare sulle nostre manovre per essere allo stesso livello di Emirates Team New Zealand, Luna Rossa e American Magic. Ma ho anche sottolineato il fatto che avevamo progettato una barca ultra-aggressiva per cercare di vincere questa Coppa America. Ritenevo che avessimo un ampio margine di manovra e che ora toccasse a noi sbloccare questo potenziale.

È facile scrivere una cosa del genere, ma mi sembra che stiamo iniziando a dimostrarlo. Nelle ultime due settimane abbiamo fatto grandi progressi, anche in termini di vento. Abbiamo battuto Luna Rossa con vento leggero lunedì e con vento leggermente più sostenuto sabato. È un’ottima cosa per il morale della squadra. Possiamo sicuramente ridurre gli errori. In una gara abbiamo avuto un paio di penalità al limite, anche se, a nostra discolpa, abbiamo poi scoperto di avere un problema con il software dell’app tattica. In ogni caso, mi sento di affermare che abbiamo commesso alcuni errori.

Cosa ci riservano i prossimi giorni? Dobbiamo rimettere la barca nell’hangar, fare un po’ di manutenzione e apportare alcune modifiche. Questi intervalli tra un round e l’altro sono davvero l’unica opportunità per apportare aggiornamenti e modifiche alla barca, almeno per gli sfidanti. Probabilmente ci vorranno un paio di giorni. Speriamo di tornare in acqua giovedì, in vista delle semifinali che inizieranno sabato.

In qualità di sfidante meglio piazzato nel round robin, potremo scegliere l’avversario della semifinale, ma non rivelerò chi sarà finché non saremo obbligati a farlo venerdì. Probabilmente tutti si aspettano che scegliamo Alinghi, che ha vinto il minor numero di regate del round robin tra i quattro sfidanti rimasti.

Ma ci sono argomenti a favore e contro ogni squadra. Ognuno ha i suoi punti di forza e di debolezza. Jimmy Spithill, uno dei timonieri di Luna Rossa, ha dichiarato nell’intervista post-gara di lunedì che non vede l’ora di disputare la “semifinale contro American Magic”. Forse è andato un po’ in anticipo, ma vediamo.