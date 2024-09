Louis Vuitton Cup, Max Sirena: “È stata più difficile del previsto, ma abbiamo imparato tanto da queste 8 regate”

Luna Rossa può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo alcune giornate di alta tensione, grazie alla vittoria in gara-8 su American Magic che è valsa il definitivo 5-3 nella serie ed il pass per la finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Il sodalizio italiano affronterà Ineos Britannia nell’ultimo atto della Challenger Selection Series, che comincerà tra una settimana e si svilupperà al meglio delle 13 regate. Luna Rossa Prada Pirelli si è risollevata quest’oggi con una netto successo su Patriot, dopo il problema tecnico (rottura del carrello randa) alla barca che aveva compromesso il settimo capitolo della serie.

“Oggi è una giornata positiva perché abbiamo finalmente chiuso la partita con American Magic ed è stata più difficile del previsto. Però alla fine questo è il bello dello sport e della Coppa America, dove le cose facili non esistono. Abbiamo imparato tanto da queste otto regate e le useremo al meglio per le prossime finali“, il commento di Max Sirena al sito ufficiale di Luna Rossa.

“La vittoria di oggi è certamente merito del sailing team, ma anche dello shore team che ha lavorato fino alle nove di stamattina per riparare il danno subito ieri e per permetterci di essere al top e di avere una barca affidabile al 100%. Adesso ci prendiamo mezz’ora di relax e poi si ricomincia a lavorare“, conclude lo skipper e team director italiano.