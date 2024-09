Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 4 settembre, orari e streaming. L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Prosegue quest’oggi il secondo round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il programma odierno a Barcellona prevede lo svolgimento di altre quattro regate, tra cui due sfide da recuperare dopo la conclusione anticipata della giornata di ieri a causa del temporale.

Si comincia dunque proprio dal testa a testa tra INEOS Britannia e American Magic, rispettivamente seconda e terza della classifica generale con 3 e 2 punti su quattro prove disputate. Vittoria obbligata per entrambi, se l’obiettivo è ancora quello di contendere il primo posto del girone a Luna Rossa (imbattuta e a punteggio pieno con 4 vittorie di fila sugli altri Challenger). Il sodalizio italiano se la vedrà con i francesi di Orient Express, mentre a seguire gli americani torneranno in azione contro Alinghi Red Bull Racing. Ultimo confronto ininfluente per la graduatoria tra New Zealand e INEOS Britannia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della sesta giornata di Louis Vuitton Cup. Tutti i match race odierni verranno trasmessi in diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); la regata di Luna Rossa sarà visibile in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Mercoledì 4 settembre

Ore 14.00 American Magic vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Orient Express vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire American Magic vs Alinghi – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per la regata di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.