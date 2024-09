Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 19 settembre, orari Luna Rossa, streaming

È arrivato il momento della resa dei conti definitiva a Barcellona tra Luna Rossa e American Magic, protagoniste della seconda semifinale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Spettatori interessati i britannici di Ineos, già qualificati per la finale della Challenger Selection Series dopo il 5-2 contro Alinghi.

Luna Rossa Prada Pirelli si presenta alla giornata decisiva in vantaggio 4-3 nella serie, avendo però perso le ultime tre regate consecutive e dovendo riparare nella notte il problema tecnico (si è rotto il carrello della randa) che ha causato il ko in gara-7. Gli statunitensi sono invece sulle ali dell’entusiasmo e proveranno a completare una rimonta clamorosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi valevoli per le semifinali di Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide odierne verranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube di America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Giovedì 19 settembre

Ore 14.00 Gara-8: American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire eventuale Gara-9: Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

