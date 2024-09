Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 14 settembre, orari Luna Rossa, streaming

Arriva il tempo delle semifinali di Louis Vuitton Cup 2024, che vedono il meglio del trofeo più popolare e rinomato della vela mondiale andare in scena. Protagonista anche Luna Rossa nella sfida con American Magic, mentre per Ineos Britannia c’è la sfida (per scelta) ad Alinghi.

Inizia, dunque, un percorso che si protrarrà fino al potenziale meglio delle 9 regate, ed il confronto sorride in maniera piuttosto decisa a Luna Rossa perché nel round robin sono arrivate due vittorie su due, ed è un motivo in più per guardare al momento con fiducia. Barcellona è pronta ad accogliere le sfide che porteranno alla finale in programma dal 26 settembre (questa volta al meglio delle 13).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate odierne valevoli per le semifinali di Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); i match race di Luna Rossa saranno visibili in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Sabato 14 settembre

Ore 14.00 Gara-1 Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire Gara-1 Alinghi vs Ineos Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire Gara-2 American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire Gara-2 Ineos Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.