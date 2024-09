Max Sirena sulla crescita di Luna Rossa: “Non siamo nemmeno vicini a dove vorremmo essere”

Luna Rossa è in testa alla classifica del round robin della Louis Vuitton Cup 2024 di vela, in corso a Barcellona, in Spagna: doppio successo odierno per l’imbarcazione italiana, con lo skipper Max Sirena che ha commentato le regate vinte quest’oggi al sito ufficiale.

Il bilancio delle regate odierne: “Oggi gli avversari erano davvero di alto livello e non abbiano commesso alcun errore. Abbiamo bisogno di essere bravi, abbiamo chiaramente spinto al massimo con i nostri foil e con il timone, e questa tecnica è molto importante ed oggi i ragazzi si sono davvero distinti“.

Il mirino è già sul prosieguo della competizione: “Sappiamo tuttavia che ci sono ancora molte cose che non stiamo ancora facendo correttamente in termini di tecnica. In questa serie di gare, che contano davvero, si ottiene il più grande salto nello sviluppo. Siamo entusiasti del potenziale che abbiamo, perché non siamo nemmeno vicini a dove dovremmo essere“.