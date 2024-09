Lorenzo Simonelli bruciato da Zhoya, splendido duello per la vittoria alle finali di Diamond League

Lorenzo Simonelli e Sasha Zhoya hanno regalato uno spettacolare duello per la vittoria sui 110 ostacoli nell’ambito delle finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Sulla pista di Bruxelles (Belgio) lo specialista italiano e il suo grande rivale francese si sono prodigati in uno spalla a spalla emozionante, valso il diamantone e l’annesso premio da 30.000 dollari.

Il giovane talento laziale, quest’anno autore di un roboante record italiano da 13.05 durante la rassegna continentale disputata allo Stadio Olimpico di Roma, è uscito benissimo dai blocchi di partenza ed era leggermente davanti fino alla decima e ultima barriera, quando ha purtroppo preso in pieno l’ostacolo ed è stato bruciato dal transalpino: 13.16 a 13.22 il responso cronometrico con 0,4 m/s di vento a favore.

Lorenzo Simonelli, reduce dall’opaca prestazione di Zurigo e dalla gara sotto la pioggia di Brescia, era stato ammesso all’ultimo a questa gara, dopo la rinuncia dello statunitense Grant Holloway, Campione Olimpico di Parigi 2024 e Campione del Mondo che aveva deciso di chiamarsi fuori dall’evento per incomprensioni con gli organizzatori (probabilmente legate all’ingaggio che il dominatore di questa specialità avrebbe richiesto).

Il Campione d’Europa non era parso in grandissima forma dopo la cocente eliminazione in semifinale ai Giochi, ma oggi ha sfoderato una prestazione davvero rimarchevole e ha conquistato un secondo posto di lusso, ulteriore prova di qualità e di efficienza in vista della preparazione invernale. L’allievo di Giorgio Frinolli si è lasciato alle spalle due statunitensi di rango come Freddie Crittenden (13.24) e Cordell Tinch (13.27), soltanto ottavo l’altro americano Daniel Roberts (13.44 per l’argento olimpico).