LIVE Norvegia-Italia, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: scontro diretto nodale per gli azzurrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Norvegia-Italia under 21 di calcio, partita valida per le Qualificazioni agli Europei U21 del 2025 che si disputeranno in Slovacchia. Dopo essersi imposti per 7-0 su San Marino lo scorso 5 settembre grazie ad un poker di Pio Esposito, un autogol di Matteoni e due reti arrivate da Bove e Raimondo, gli azzurrini tornano in campo questa sera a Stavanger (Norvegia) all’SR-Bank Arena per affrontare la nazionale allenata da Jan Peder Halland.

Carmine Nunziata ritrova Tommaso Baldanzi (a segno nel match di andata contro gli scandinavi) costretto ad uscire proprio contro la nazionale sammarinese per un trauma subito nella zona lombare ma perde Jacopo Fazzini, titolare nell’11 schierato al Francioni la scorsa settimana, e Matteo Prati.

L’Italia under 21, attualmente in testa con 18 punti al gruppo A (composto da Lettonia, Turchia, San Marino, Irlanda, Norvegia e Italia), è in corsa con la Norvegia (a -3) e l’Irlanda (a -2) per la qualificazione diretta e l’accesso ai play-off. Le due dirette avversarie, tuttavia, hanno una partita in meno.

L’ultimo appuntamento delle Qualificazioni è fissato per il 15 ottobre, data in cui gli azzurrini affronteranno proprio l’Irlanda su suolo italiano e la Norvegia sfiderà la Turchia, ferma a 7 punti, sempre in casa.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro tra Norvegia e Italia under 21 valida per i gironi di qualificazione agli Europei di calcio 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.30. Vi aspettiamo! Buon divertimento!