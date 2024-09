LIVE Moto3, GP Indonesia 2024 in DIRETTA: Lunetta cerca l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sul Mandalika International Street Circuit. Sarà come sempre una gara contrassegnata dall’imprevedibilità, complice anche la velocità di un tracciato che ha regalato in questo weekend non poche cadute.

La pole è stata strappata da un ottimo Ivan Ortolà: l’iberico in sella alla MT Helmets ha segnato in qualifica il nuovo record della pista, fermando il cronometro a 1:37.332 condividendo la prima fila con Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e con il giapponese Taiyo Furusutato (Honda Team Asia).

Un po’ balbettante rispetto al suo solito il dominatore del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team), il quale partirà dalla seconda fila dopo essersi accaparrato il quinto posto alle spalle di Adrian Fernandez (Honda Team) e davanti al nostro Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), motivato a fare bene in questa prima tappa del tour asiatico.

Più lontani gli altri centauri italiani: Stefano Nepa, sulla KTM LEVELUP – MTA si è piazzato all’undicesimo posto, mentre Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) e Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power), hanno terminato in sedicesima e di diciottesima piazza. Attardato inoltre Matteo Bertelle, caduto tre volte nel corso della Q1.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del GP di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, stoccata dopo staccata. Si parte alle ore 06:00, buon divertimento!