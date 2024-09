LIVE Moto3, GP Indonesia 2024 in DIRETTA: Veijer in testa dopo i primi giri, Lunetta cerca la top 5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Giro 8/20 Intanto super Lunetta, adesso sesto dopo aver battagliato con Holgado.

Giro 7/20 Veijer mantiene un margine di +0.195 su Fernandez. Alonso rimane stabile a l terzo posto. Situazione di stallo, ma a breve qualcuno romperà gli indugi.

Giro 6/20 Veijer gira in 1:38.408, segue Fernandez a +0.148, il quale deve difendersi da Alonso, terzo a +0.152. Holgado torna sesto, Bertelle è ora dodicesimo dopo essere partito dalle retrovie.

Giro 5/20 Intanto è cominciata la rimonta impossibile di Ivan Ortolà, che gira in 38 e 4. Ha cinque secondi da recuperare

Giro 5/20 Attenzione perché Lunetta sembra cominciare a spingere di più. Holgado vanifica la risalita e viene passato da tanti piloti.

Giro 4/20 Secondo long lap per Ortolà. Intanto Collin Veijer si prende la leadership della gara, precedendo così Fernandez e Furusato, quest’ultimo aggressivo su Alonso. Nona piazza per Lunetta. Holgado accelera per la rimonta, è settimo!

Giro 3/20 Fernandez passa Veijer, Alonso passa Furusato. Lunetta sorpassa Kelso ed è ottavo.

Giro 2/20 I primi istanti della gara

Giro 2/20 Situazione in divenire: Veijer prova a dettare il ritmo , lo inseguono Fernandez, Furusato, Alonso e Munoz. Luca Lunetta è nono davanti a Stefano Nepa

Giro 1/20 Veijer si prende la leadership, secondo Fernandez, Furusato. Ortolà sconta il primo long lap

PARTENZA – Parte impennando leggermente Ortolà che limita i danni, Furusato lo passo e prova a scappare. Terzo posto per Veijer. Lunetta scivola al decimo posto. Fernandez in curva 10 ne passa addirittura tre ed è secondo

SI SPENGONO I SEMAFORI! COMINCIA IL GP DI INDONESIA DELLA MOTO3

6:00 Parte il giro di ricognizione

5:59 Si libera la pista, sta per cominciare il giro di ricognizione. Quasi tutti i piloti hanno la dura al posteriore, alcuni anche in formula doppia.

5:58 Ad assistere alla partenza anche Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

5:57 Ancora pochi istanti e si alzerà il sipario sul GP di Indonesia

5:55 Cielo libero sopra il tracciato di Mandalika. La temperatura dell’aria è già di trenta gradi, sfiora i 60 quella dell’asfalto. Umidità al 75%. Mentre il vento è di undici nodi.

5:52 Arrivano le prime immagini dalla pista. Il poleman Ivan Ortotà cerca la giusta concentrazione

5:50 Mancano dieci minuti all’inizio della gara!

5:49 Sono già molto alte le temperature sul circuito, “salvate” da un vento abbastanza forte. Attenzione alle raffiche

5:46 Questa, dunque, la griglia di partenza della gara di Moto3. Ortotlà come detto dovrà scontare un doppio long lap per una infrazione commessa durante le pre-qualifiche

1 Ivan Ortolà KTM 2 Collin Veijer Husqvarna 3 Taiyo Furusato Honda 4 Adrian Fernandez Honda 5 David Alonso CFMoto 6 Luca Lunetta Honda 7 Tatsuki Suzuki Husqvarna 8 Joel Kelso KTM 9 Angel Piqueras Honda 10 José Antonio Rueda KTM 11 Stefano Nepa KTM 12 Scott Odgen Honda 13 David Muñoz KTM 14 Daniel Holgado GasGas 15 David Almansa Honda 16 Filippo Farioli Honda 17 Ryusei Yamanaka KTM 18 Riccardo Rossi KTM

5:43 È sempre complesso cercare di prevedere quello che potrebbe succedere in Moto3. In questo caso i fari saranno puntati su piloti come Lunetta, Fernandez e Furusato. Con un Alonso a mezzo servizio, un Ortolà poleman con un doppio long lap da scontare e un Holgado malconcio dopo la brutta caduta di ieri, in tanti cercheranno di approfittare della situazione per chiudere davanti a tutti.

5:40 C’è come sempre tantissimo entusiasmo in quel di Mandalika. In questo momento i big della MotoGP stanno firmando gli autografi lungo una specie di red carpet. Incredibile la risposta del pubblico. Sarà una domenica diversa dalle altre

5:38 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano poco più di venti minuti all’inizio della gara.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena sul Mandalika International Street Circuit. Sarà come sempre una gara contrassegnata dall’imprevedibilità, complice anche la velocità di un tracciato che ha regalato in questo weekend non poche cadute.

La pole è stata strappata da un ottimo Ivan Ortolà: l’iberico in sella alla MT Helmets ha segnato in qualifica il nuovo record della pista, fermando il cronometro a 1:37.332 condividendo la prima fila con Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) e con il giapponese Taiyo Furusutato (Honda Team Asia).

Un po’ balbettante rispetto al suo solito il dominatore del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team), il quale partirà dalla seconda fila dopo essersi accaparrato il quinto posto alle spalle di Adrian Fernandez (Honda Team) e davanti al nostro Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), motivato a fare bene in questa prima tappa del tour asiatico.

Più lontani gli altri centauri italiani: Stefano Nepa, sulla KTM LEVELUP – MTA si è piazzato all’undicesimo posto, mentre Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) e Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power), hanno terminato in sedicesima e di diciottesima piazza. Attardato inoltre Matteo Bertelle, caduto tre volte nel corso della Q1.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del GP di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, stoccata dopo staccata. Si parte alle ore 06:00, buon divertimento!