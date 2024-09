LIVE Italia-Spagna, Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA: gli azzurri chiudono il girone contro gli iberici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, terzo incontro valido per i Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, rassegna in scena in quel di Novara facente parte dei World Skate Games, la comeptizione mutisport che racchiude in un unico luogo – in questo caso l’Italia – tutti gli eventi iridati delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

Rispetto per tutti, paura di nessuno. Potrebbe essere questo il motto adeguato per presentare una sfida che si preannuncia folgorante. Gli azzurri si presenteranno al cospetto delle furie rosse da leader del girone A, forti del successo contro Cile e Francia. Gli iberici invece sono stati frenati dai transalpini nella partita inaugurale (1-1), salvo poi strapazzare il Cile per 12-0.

Dopo le manovre veloci sulle fasce viste contro la compagine sudamericana, e la pazienza concretizzatasi con il grande goal di Malagoli nelle battute finali della disputa contro la Francia, gli uomini di Alessandro Bertolucci si apprestano ad affrontare l’esame di maturità. Serviranno infatti cinquanta minuti di pura perfezione per poterla spuntare. Ma le prospettive di un’impresa ci sono tutte.

Si comincia alle ore 21:00.