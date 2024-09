Hockey pista, Spagna campione ai Mondiali: Argentina battuta 2-1 nella finalissima

A Novara vince la Spagna. I Mondiali 2024 di hockey pista, organizzati splendidamente fra il Pala Dal Lago e il Pala Igor, sono terminati con la vittoria degli iberici in una finale tesissima contro l’Argentina.

LA CRONACA

Non c’è neanche il tempo di cominciare che la Spagna scappa sul 2-0: Carballeira sblocca la partita dopo 30 secondi per l’1-0, mentre Bargallo dopo altri due giri d’orologio raddoppia. L’Argentina, tramortita, ci mette un po’ per reagire. I sudamericani poi però macinano gioco sino a quando a meno di un minuto dal riposo è la rete di Ordonez a riaprire i giochi. Si va al break sul 2-1 per gli iberici.

La ripresa si apre con tanto nervosismo, anche perché la posta in palio diventa sempre più alta. A Mena e Grau viene comminato un cartellino blu a testa, mentre il numero dei falli di squadra cresce per tutte e due le compagini. Occasioni da una parte e dall’altra, con il tempo che però scorre inesorabilmente. Si arriva a due minuti dalla fine: 9 falli di squadra per la Spagna e 9 falli di squadra per l’Argentina. I sudamericani provano il tutto per tutto, ma non basta.

La Spagna vince il 18esimo titolo Mondiale maschile della sua storia. Gli iberici tornano all’oro dopo l’affermazione ottenuta l’ultima volta nel 2017.