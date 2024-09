LIVE Italia-Francia, Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i transalpini a Novara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, seconda partita dei Campionati Mondiali 2024 di hockey su pista, competizione in fase di svolgimento a Novara nel contesto dei World Skate Games, la maxi rassegna che racchiude in un unico luogo – in questo caso l’Italia – tutti gli eventi iridati degli sport affiliati alla Federazione internazionale.

I nostri ragazzi sono reduci dalla convincente vittoria all’esordio contro il Cile, un incontro finito 7-0 dove gli azzurri non hanno subito quasi nulla, amministrando il proprio gioco con solidità e sapendo reagire nei momenti più delicati.

Ma la Francia non è il Cile. I transalpini all’esordio hanno fermato sull’1-1 una corazzata fortissima come la Spagna, e sono nuovamente intenzionati a mettere i bastoni tra le ruote all’Italia esattamente come già successo due anni fa a San Juan, quando vinsero la finalina per il terzo e quarto posto. La compagine tricolore potrà tuttavia sfruttare l’energia del pubblico di casa, pronto a supportare i giocatori in ogni momento.

