LIVE Israele-Italia,Nations League calcio in DIRETTA: azzurri per confermarsi, si gioca in campo neutro

La sfida si giocherà in campo neutro, più precisamente in Ungheria: alla Bozsik Arena, in virtù dei conflitti che lacerano da tempo il Medio Oriente.

Le strade di Israele ed Italia tornano ad incrociarsi a distanza di sette anni dall’ultima volta. Nel settembre 2017 fu Ciro Immobile a decidere l’incontro valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Il bilancio complessivo sorride agli azzurri che hanno raccolto 4 vittorie in 5 incontri contro la nazionale israeliana. Nel 1961 il passivo più largo, 6-0 in favore dell’Italia. Israele cercherà d’invertire il trend negativo di due sconfitte consecutive. L’ultimo risultato positivo nel 1970, ai Mondiali in Messico, la gara terminò a reti bianche.

L’Italia di Spalletti a caccia di conferme. Il successo maturato in Francia può rilanciare gli azzurri in termini di personalità e consapevolezza. Per non vanificare quanto fatto di buono al Parco dei Principi vietato sottovalutare Israele. Obiettivo chiudere al primo posto con due vittorie la prima tornata di Nations League e alimentare l’entusiasmo.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Israele ed Italia valida per la seconda giornata del gruppo A2 di Nations League: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45.