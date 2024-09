Leonardo Fabbri fisso sul podio in Diamond League: bella spallata a Zurigo, Crouser insuperabile

Leonardo Fabbri si conferma inamovibile dal podio in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo di getto del peso ha conquistato un bel secondo posto a Zurigo (Svizzera), rimanendo in maniera brillante tra i migliori dei meeting più importanti dopo la terza piazza di Chorzow e la seconda posizione del Golden Gala a Roma.

Il toscano ha scagliato l’attrezzo a 21.86 metri in occasione del sesto tentativo su una pedana bagnata dalla fitta pioggia che si è abbattuta sulla località elvetica, ricordando le avverse condizioni che un mese fa condizionarono le Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’azzurro si dovette accontentare della quinta piazza in una stagione caratterizzata dal record italiano e seconda miglior misura mondiale dell’anno (22.95 metri a Savona a metà maggio).

L’azzurro si è reso protagonista di una gara in crescendo: nullo, 20.71, 21.01, 20.99, 21.78, 21.86 per meritarsi il risultato di prestigio allo Stadio Letzigrund. Il 27enno non è riuscito ad andare oltre il sempre iconico muro dei 22 metri, riscontro di cui è stato capace per ben tredici volte in questa annata agonistica (l’ultima lo scorso 25 agosto a Chorzow con 22.03). Ricordiamo che Leonardo Fabbri era già qualificato alle Finali della Diamond League, che si disputeranno il 13 e il 14 settembre a Bruxelles (Belgio).

Lo statunitense Ryan Crouser ha vinto la gara in maniera perentoria, spedendo l’attrezzo a 22.66 metri al secondo assalto e superando la barriera dei 22 metri anche in altre tre occasioni (22.04, 22.52, 22.36). Prova di grande spessore e costanza da parte del Campione Olimpico e Campione del Mondo, nonché primatista mondiale con 23.5 metri. Terzo gradino del podio per l’altro americano Payton Otterdahl (21.38), che ha preceduto il connazionale Joe Kovacs (20.90 per l’argento a cinque a cinque cerchi) e il britannico Scott Lincoln (20.82). Il giamaicano Rajindra Campbell, bronzo ai Giochi, si è fermato in ottava piazza (20.19), mentre Zane Weir ha concluso al decimo posto con un lancio da 18.98 metri.