Laver Cup 2024: Flavio Cobolli riserva del Team Europe assieme a Jan-Lennard Struff

Soddisfazione per Flavio Cobolli dopo gli impegni di Coppa Davis. Il classe 2002 romano sarà infatti uno dei due giocatori che, dal 20 al 22 settembre, assurgerà al ruolo di riserva (alternate) in Laver Cup per il Team Europe. Assieme a lui il beniamino di casa Jan-Lennard Struff.

Per Cobolli si tratta di un riconoscimento di valore, dopo un’annata che lo ha portato da (decisamente) fuori dalla top 100 fino alle soglie dei primi 30, in particolare fino al numero 31 raggiunto dopo la finale colta all’ATP 500 di Washington. Nello scorso weekend, in Davis, ha ottenuto la vittoria valsa all’Italia il primo posto nel girone A di Bologna, superando in tre set l’olandese Botic van de Zandschulp.

A favore di Struff, invece, non va solo l’essere numero 2 di Germania: ad aprile è diventato il giocatore più avanti con gli anni a vincere il primo titolo ATP in carriera, nello specifico a Monaco di Baviera. Si tratta del suo ritorno in campo dopo la sconfitta all’esordio agli US Open con il serbo Laslo Djere.

Attualmente la squadra europea, capitanata per l’ultima volta da Bjorn Borg, è composta da Alexander Zverev (Germania), Carlos Alcaraz (Spagna), Daniil Medvedev (Russia), Casper Ruud (Norvegia), Grigor Dimitrov (Bulgaria) e Stefanos Tsitsipas (Grecia). Dimitrov è entrato al posto di Rafael Nadal, che ha rinunciato a giocare l’evento.

Cobolli e Struff saranno presenti in tutte le attività del Team Europe nei giorni della Uber Arena di Berlino; chiaramente, dovesse esserci la rinuncia di qualche giocatore, sarebbero loro due i candidati a subentrare nel ruolo di sfidanti del Team World, che l’anno scorso ha vinto il confronto-esibizione.