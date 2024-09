Billie Jean King Cup 2024: tutte le convocate. Italia con Jasmine Paolini, ci sono Pegula e Osaka. Niente Swiatek per la Polonia

Sono state diramate tutte le convocazioni per quanto riguarda le finali di Billie Jean King Cup 2024, nome che ormai da qualche anno ha sostituito quello ben noto di Fed Cup/Federation Cup. Si giocherà a Malaga dal 13 al 20 novembre: una situazione, questa, al limite del paradossale, o forse ben oltre, perché per due giorni ci sarà sovrapposizione con la Coppa Davis, al via in quegli stessi giorni al Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena con le sue Final Eight.

Sarà il Canada a difendere il titolo conquistato un anno fa nella finale contro l’Italia, e anche grazie a una settimana indimenticabile per Marina Stakusic, fattasi difficile da battere per tante nel contesto di Siviglia, dove si giocava all’interno di due campi coperti ricavati all’interno dello stadio La Cartuja. Si è cercato ovviamente di migliorare l’aspetto della situazione, ma per una buona cosa fatta (l’upgrade del luogo della competizione), si sarebbe potuta ben evitare l’altra sovrapposizione.

Non ci sarà, ancora una volta, Iga Swiatek, che non può certo gradire il fatto che le fasi finali di Billie Jean King Cup si svolgano a brevissima distanza (quattro giorni) dalla finale delle WTA Finals, con un titolo conquistato nel 2023 da difendere. Potenzialmente in arrivo da Riyadh anche Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Sara Errani, Danielle Collins ed Ellen Perez, tutte in corsa, in singolare o in doppio o in entrambi, per arrivare al torneo delle migliori otto: in quasi tutti i casi la qualificazione è certa o altamente probabile.

Ci sono diverse scelte quantomeno particolari: per gli USA niente Coco Gauff, mentre in casa Cechia rimane fuori Barbora Krejcikova, la numero 1 del Paese, come pure Marketa Vondrousova, che però ha dato l’appuntamento al 2025. La Romania non porta Sorana Cirstea, che però è da tempo in rotta con la sua federazione, mentre Monica Niculescu sarà evidentemente impiegata solo in un eventuale doppio da Horia Tecau, anche lui ex doppista di grido. In linea generale, ci sono quasi tutte le migliori giocatrici disponibili in questa situazione, salvo evoluzioni future.

Il format è notevolmente cambiato: ci saranno dei primi turni che qualificheranno ai quarti di finale a partire dal 13 novembre fino al 15, poi i quarti stessi il 16 e il 17, le semifinali il 18 e il 19 e la finale il 20. Ed ecco l’altro grande punto critico: una finale giocata di mercoledì, e non, come il senso comune suggerirebbe, di domenica.

In particolare, il 13 novembre si giocherà Spagna-Polonia (incrocio con la Cechia), il 14 Giappone-Romania (incrocio con l’Italia) e Slovacchia-USA (incrocio con l’Australia); infine, il 15, sarà la volta di Germania-Gran Bretagna (incrocio con il Canada).

BILLIE JEAN KING CUP 2024 FINALS: TUTTE LE CONVOCATE

AUSTRALIA: Olivia Gadecki, Daria Saville, Ajla Tomljanovic, Ellen Perez. Capitana: Samantha Stosur

CANADA: Leylah Fernandez, Marina Stakusic, Rebecca Marino, Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski. Capitana: Heidi El Tabakh

CECHIA: Linda Noskova, Katerina Siniakova, Marie Bouzkova, Karolina Muchova. Capitano: Petr Pala

GRAN BRETAGNA: Katie Boulter, Emma Raducanu, Harriet Dart, Heather Watson, Olivia Nicholls. Capitana: Anne Keothavong

GERMANIA: Tatjana Maria, Jule Niemeier, Laura Siegemund, Eva Lys. Capitano: Rainer Schüttler

ITALIA: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Sara Errani. Capitana: Tathiana Garbin

GIAPPONE: Moyuka Uchijima, Naomi Osaka, Nao Hibino, Eri Hozumi, Shuko Aoyama. Capitana: Ai Sugiyama

POLONIA: Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa. Capitano: Dawid Celt

ROMANIA: Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Elena Gabriela Ruse, Anca Todoni, Monica Niculescu. Capitano: Horia Tecau

SLOVACCHIA: Anna Karolina Schmiedlova, Rebecca Sramkova, Viktoria Hruncakova, Renata Jamrichova, Tereza Mihalikova. Capitano: Matej Liptak

SPAGNA: Paula Badosa, Jessica Bouzas Maneiro, Cristina Bucsa, Nuria Parrizas Diaz, Sara Sorribes Tormo. Capitana: Anabel Medina Garrigues

USA: Jessica Pegula, Danielle Collins, Caroline Dolehide, Taylor Townsend, Peyton Stearns. Capitana: Lindsay Davenport