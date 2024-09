Juventus-PSG oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, streaming

Oggi, a partire dalle ore 19.00, la Juventus affronterà il PSG nell’andata del secondo turno della Champions League di calcio femminile. Allo stadio comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella, le bianconere sono attesa a un match molto complicato contro una delle formazioni migliori del Vecchio Continente. Sarà una sfida impegnativa per la Vecchia Signora.

La Juve cercherà di sfruttare il fattore campo, confortata anche dal buon inizio di stagione. Le ragazze allenate da Massimiliano Canzi hanno iniziato con il piede giusto la stagione, vincendo i primi due incontri in Serie A, contro il Sassuolo e il Como. Partite in cui diverse giocatrici sono andate a segno, a testimonianza di un’idea di calcio in cui si cerca la costruzione della manovra.

Discorso diverso per la squadra parigina, che inizierà il proprio percorso nel campionato nazionale nel prossimo week end, ovvero sabato 21 settembre contro il Montpellier. Tuttavia, la formazione allenata da Fabrice Abriel si è preparata al meglio, affrontando test in amichevole probanti proprio per essere pronta all’appuntamento contro la compagine di Canzi.

La partita tra Juventus e PSG, valida per il secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile, sarà di scena quest’oggi alle ore 19.00 sul rettangolo verde dello comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella. La diretta sarà in streaming su DAZN e sul canale Youtube della Juventus. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JUVENTUS-PSG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 18 settembre

Ore 19.00 Juventus vs PSG allo stadio comunale Vittorio Pozzo Lamarmora di Biella – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della Juventus.

PROGRAMMA JUVENTUS-PSG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN e il canale Youtube della Juventus.

Diretta testuale: OA Sport