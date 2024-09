Judo, tutti i convocati dell’Italia per gli Europei Junior: Giulia Carnà stella della spedizione azzurra

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre la Unibet Arena di Tallinn ospiterà i Campionati Europei Junior 2024 di judo, uno degli appuntamenti più importanti della stagione per il circuito internazionale giovanile. L’Italia si presenta nella capitale estone con ambizioni importanti, essendo reduce dal primo posto nel medagliere (con 5 titoli) della scorsa edizione andata in scena un anno fa nei Paesi Bassi.

Replicare quel bottino sarà quasi impossibile, perché ben tre dei cinque campioni di Den Haag 2023 sono diventati senior e Savita Russo (anche lei sul gradino più alto del podio) non è stata convocata dopo una prima metà di stagione clamorosa in cui si è guadagnata in extremis la qualificazione olimpica per Parigi. L’unica che potrà provare a bissare il titolo è Giulia Carnà, impegnata questa volta nei -57 kg.

La diciannovenne siciliana, già argento a Porec 2020 nei -48 kg e oro l’anno scorso nei -52 kg, va dunque alla ricerca della terza medaglia europea juniores in tre categorie di peso diverse. In tutto sono 18 gli azzurrini al via della rassegna continentale Under 21: oltre a Carnà verranno schierati Sofia Mazzola (48 kg), Rebecca Valeriani (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Micaela Sciacovelli (52 kg), Michela Terranova (57 kg), Sara Corbo (63 kg), Serena Ondei (70 kg), Cinzia Caponetto (78 kg) al femminile e Vincenzo Manferlotti (60 kg), Francesco Sampino (60 kg), Alessio De Luca (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Manuel Parlati (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Davide Esposito (81 kg), Cristiano Mincinesi (90 kg), Henry Owusu (90 kg) in campo maschile.

Di seguito la lista completa degli atleti italiani convocati per gli Europei Junior di judo 2024.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI JUNIOR JUDO 2024

FEMMINILE:

Sofia Mazzola (48 kg), Rebecca Valeriani (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Micaela Sciacovelli (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Michela Terranova (57 kg), Sara Corbo (63 kg), Serena Ondei (70 kg), Cinzia Caponetto (78 kg).

MASCHILE:

Vincenzo Manferlotti (60 kg), Francesco Sampino (60 kg), Alessio De Luca (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Manuel Parlati (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Davide Esposito (81 kg), Cristiano Mincinesi (90 kg), Henry Owusu (90 kg).