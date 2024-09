Judo, Azerbaigian in trionfo nella prova a squadre degli Europei Junior. Francia battuta allo spareggio

L’Azerbaigian chiude in bellezza una settimana trionfale sui tatami dell’Unibet Arena di Tallinn (Estonia) e vince la prova a squadre dei Campionati Europei Junior 2024 di judo. Dopo aver conquistato ben quattro titoli individuali (imponendosi nel medagliere della manifestazione), il movimento azerbaigiano ha festeggiato quest’oggi anche il successo nel Team Event della rassegna continentale Under 21.

Dopo aver sconfitto Bulgaria (4-1) e Turchia (4-0), l’Azerbaigian ha completato l’opera battendo in finale la Francia per 4-3 grazie ai punti raccolti da Kanan Nasibov (+90 kg), Vusal Galandarzade (-73 kg), Aslam Kotsoev (-90 kg) e nel match di spareggio da Fidan Alizada (-57 kg) sulla transalpina Alya De Carvalho per waza-ari.

Terzo gradino del podio condiviso da Serbia e Paesi Bassi, che hanno regolato superato rispettivamente Turchia e Georgia con il punteggio di 4-3 nelle finali per il bronzo. Assente l’Italia, che ha scelto di non partecipare alla prova a squadre dopo aver raccolto 3 podi individuali (oro Valerio Accogli e argento Alessio De Luca nei -66 kg, bronzo Michela Terranova nei -57 kg).