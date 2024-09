Jonathan Milan esce tardi alla Classica di Amburgo: 2° dietro a Olav Kooij, ora gli Europei

Olav Kooij ha vinto la Classica di Amburgo (che ormai ha preso la denominazione di BEMER Cyclassics), Classica che va in scena nella località tedesca e che si distingue per il triplo strappo del Waseberg (700 metri all’8,1% di pendenza media, affrontato per l’ultima volta a 17 chilometri dal traguardo).

L’olandese ha colto il tempo giusto allo sprint e si è imposto in maniera brillante, riuscendo a contenere il rientro di Jonathan Milan: il velocista friulano è uscito troppo tardi, si è reso protagonista di una fantastica rimonta ma non è bastato per mettere la ruota davanti all’alfiere del Team Visma | Lease a Bike.

Lo sprinter della Lidl-Trek, reduce dalle due affermazioni al Renewi Tour e dai tre sigilli dal Giro di Germania, si è cimentato nell’ultimo test in vista della prova in linea che chiuderà gli Europei: l’appuntamento è per domenica 15 settembre, l’azzurro si presenterà ai nastri di partenza come uno dei grandi favori della vigilia per conquistare la maglia blu-stellata.

Alle spalle del 23enne, che ha così mancato l’appuntamento con la 19ma affermazione in carriera, si sono piazzati l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e il belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe). In top-10 anche Matteo Trentin (nono) e Stefano Oldani (decimo).