Jasmine Paolini torna nel WTA di Pechino: tante possibili vecchie conoscenze in tabellone

Oltre tre settimane dopo la sconfitta con Karolina Muchova agli ottavi di finale degli US Open, Jasmine Paolini si appresta a fare il suo ritorno in campo nell’imminente WTA 1000 di Pechino 2024 con l’obiettivo di vincere qualche partita e blindare così definitivamente la qualificazione (ormai vicina, ma non ancora ufficiale) alle Finals di Riyad.

La numero 5 al mondo, con una buona tournée asiatica, potrebbe addirittura balzare al terzo posto del ranking WTA scrivendo un’altra pagina di storia del tennis italiano. Per riuscire nell’impresa sarebbe importante fare strada già nella capitale cinese, con il sorteggio (effettuato nelle ultime ore) che consente alla 28enne toscana di potersi giocare qualcosa di importante.

Paolini, esentata dal primo turno con un bye, debutterà contro la vincente del match tra la britannica Harriet Dart e la danese Clara Tauson per poi entrare in rotta di collisione ai sedicesimi con la polacca Magda Linette (se dovesse rispettare il suo status di testa di serie n.31). L’asticella si alzerebbe notevolmente agli ottavi contro due vecchie conoscenze del calibro di Mirra Andreeva o Donna Vekic.

Jasmine aveva sconfitto nettamente (6-3 6-1) la giovane stella emergente russa in semifinale al Roland Garros, mentre la vittoria sulla croata nel penultimo atto di Wimbledon era arrivata solamente al super tie-break del terzo set in rimonta dopo una battaglia durissima. La campionessa olimpica in carica di doppio si trova nel quarto della cinese Qinwen Zheng e dal lato di tabellone della prima testa di serie Aryna Sabalenka (che affronterebbe ipoteticamente in semifinale).