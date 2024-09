Jasmine Paolini, ottavi di finale in tutti gli Slam nel 2024: è la prima italiana a riuscirci

Non era mai accaduto, nella storia del tennis femminile italiano, che una giocatrice riuscisse a raggiungere tutti gli ottavi di finale dei tornei del Grande Slam in uno stesso anno. Ce la fa nel 2024 Jasmine Paolini, e c’è di più: si tratta di una delle due sole ad aver centrato questo traguardo in questo anno. L’altra è Coco Gauff, con la differenza che l’americana è da anni sulla cresta dell’onda, mentre questo per la toscana è il vero e proprio anno dell’esplosione.

Una stagione, la sua, davvero importante e non solo a livello Slam, ma i quattro tornei maggiori l’hanno definitivamente portata in un’altra dimensione. L’ottavo agli Australian Open poi perso con la russa Anna Kalinskaya, le due finali al Roland Garros e a Wimbledon, l’una ceduta a Iga Swiatek (e la polacca sul rosso ha sembianze nadaliane) e l’altra alla ceca Barbora Krejcikova. Ora Flushing Meadows, con la forza della testa di serie numero 5 e ancora potenziali traguardi in arrivo dati i bottini non elevati da difendere a fine anno.

Era mancato pochissimo a ciascuna delle quattro azzurre che hanno fatto la storia del tennis azzurro tra 2006 e 2016 per riuscire a raggiungere l’obiettivo di tutti gli ottavi Slam. Per due volte, nel 2010 e 2011, a Francesca Schiavone è mancato solo Wimbledon (in particolare, nel 2011 ci fu la sconfitta 9-7 al terzo set nel terzo turno dei Championship con l’austriaca Tamira Paszek). Flavia Pennetta, invece, mai ha raggiunto più di due ottavi Slam nello stesso anno, mentre Sara Errani, nel 2012, si fermò anche lei al terzo turno a Wimbledon (fu la partita del golden set della kazaka Yaroslava Shvedova, che però quell’anno era in una forma tale da mettere in grandissima difficoltà anche Serena Williams). Infine, nel 2013 Roberta Vinci non riuscì a giocare gli ottavi solo agli Australian Open (fu rimontata dalla russa Elena Vesnina).

Ma c’è un altro primato che ora appartiene a Jasmine, ed è quello della giocatrice con più vittorie, in chiave italiana, in uno stesso anno a livello Slam. Con le sue attuali 18, ha definitivamente distanziato la compagna di doppio (d’oro) di Parigi 2024, Sara Errani, che nel 2017 aveva raggiunto i quarti in tre Slam su quattro. Che è proprio l’obiettivo attuale della toscana, ora opposta alla ceca Karolina Muchova (e promette di essere un match spettacolo).