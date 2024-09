US Open 2024: Swiatek, Paolini e favorite avanti senza problemi verso gli ottavi di finale

Conclusione senza grandissime sorprese della seconda delle due giornate dedicate ai terzi turni degli US Open in chiave femminile. Tutto il tabellone è ora allineato agli ottavi di finale, e in maniera abbastanza, ma non del tutto, sorprendente non ci sono stati match conclusi al terzo set nell’intero sabato di New York.

Avanti senza problemi Iga Swiatek: la numero 1 del mondo supera con un convincente 6-4 6-2 la russa Anastasia Pavlyuchenkova, giocatrice che con la sua esperienza poteva rendersi fastidiosa. Sarà ancora un’altra russa, Liudmila Samsonova, a sfidarla negli ottavi dopo il 6-1 6-1 messo insieme nei confronti dell’USA Ashlyn Krueger, dimostratasi in maniera chiara di un livello inferiore.

Continua il cammino di Jessica Pegula: colei che è ormai l’unica USA rimasta nella parte alta ha pochi problemi con l’omonima spagnola Jessica Bouzas Maneiro, superata con un doppio 6-3 in apertura di programma sull’Arthur Ashe Stadium. Per lei ci sarà la russa Diana Shnaider, che ha regolato una Sara Errani che può comunque sorridere di fronte all’esito del suo torneo.

E a proposito di veterane, ottavi anche per Caroline Wozniacki, che si è ritrovata davanti un tabellone davvero semplice per arrivarci: come ultimo ostacolo ha trovato la francese Jessika Ponchet, arrivata dalle qualificazioni e in grado di approfittare del forfait di Rybakina. Risultato: 6-3 6-2 e confronto con la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Nel suo match con la russa Anna Kalinskaya, però, tornano problemi evidenti con la giudice di sedia, che non vede un doppio rimbalzo nel campo della sudamericana neanche al video review (in pratica il VAR) con Kalinskaya (incredula) inizialmente avanti di un break. E in quel game lottato cambia tutto. Tutto questo può solo riaccendere fin troppe discussioni.

C’è naturalmente da rimarcare la performance di Jasmine Paolini, brava a togliere sicurezze a Yulia Putintseva: dopo aver battuto la kazaka, però, c’è forse la più pericolosa delle teste di serie che poteva incontrare, la ceca Karolina Muchova, apparsa in gran forma contro la russa Anastasia Potapova e capace di un gioco largamente riconosciuto tra i più belli da vedere dell’intero circuito WTA.

US OPEN 2024: TERZI TURNI FEMMINILI

Swiatek (POL) [1]-Pavlyuchenkova [25] 6-4 6-2

Samsonova [16]-Krueger (USA) 6-1 6-1

Shnaider [18]-Errani (ITA) 6-2 6-2

Pegula (USA) [6]-Bouzas Maneiro (ESP) 6-3 6-3

Wozniacki (DEN)-Ponchet (FRA) [Q] 6-3 6-2

Haddad Maia (BRA) [22]-Kalinskaya [15] 6-3 6-1

Muchova (CZE)-Potapova 6-4 6-2

Paolini (ITA) [5]-Putintseva (KAZ) [30] 6-3 6-4