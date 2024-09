Jasmine Paolini ad una vittoria dal 3° posto nella Race stagionale! WTA Finals nel mirino

Jasmine Paolini sta vivendo una stagione magica e indimenticabile, che l’ha proiettata improvvisamente nell’elite del tennis mondiale femminile grazie ad una serie di risultati eccezionali come la vittoria al WTA 1000 di Dubai e la doppia finale Slam a Parigi e Wimbledon, senza dimenticare gli exploit in doppio (oro olimpico e trionfo al Foro Italico) con Sara Errani.

La toscana, con il successo di due giorni fa sulla kazaka Yulia Putintseva, ha raggiunto gli ottavi di finale anche a Flushing Meadows dopo essere riuscita nell’impresa anche nei tre precedenti Major andati in scena nel 2024. Una costanza di rendimento strepitosa, che si riflette inevitabilmente anche nella Race to Riyadh in cui l’azzurra occupa virtualmente la quarta piazza a quota 4865 punti.

La numero 1 d’Italia, pienamente in corsa per una clamorosa qualificazione alle WTA Finals (riservata alle prime 8 classificate della Race a fine stagione, anche se quest’anno l’ottavo slot potrebbe essere assegnato alla campionessa di Wimbledon Krejcikova nel caso in cui dovesse restare fuori dalla top8), in realtà si trova ad una sola vittoria dal terzo posto.

Paolini, battendo oggi la temibile ceca Karolina Muchova, scavalcherebbe infatti la kazaka Elena Rybakina (ferma a 4981 punti con il forfait a New York) e si garantirebbe la certezza di conservare la terza posizione nella Race a meno di un trionfo finale dell’americana Jessica Pegula agli US Open. Di seguito le proiezioni di Jasmine turno per turno a Flushing Meadows nella graduatoria che prende in considerazione solo i risultati dell’anno solare 2024.

WTA RACE DI JASMINE PAOLINI

WTA Race con l’ottavo di finale agli US Open: quarta con 4865 punti (quinta se Pegula vincesse il torneo).

WTA Race con l’eventuale quarto di finale agli US Open: terza con 5055 punti (quarta se Pegula vincesse il torneo).

WTA Race con l’eventuale semifinale agli US Open: terza con 5405 punti.

WTA Race con l’eventuale finale agli US Open: terza con 5925 punti.

WTA Race con l’eventuale vittoria agli US Open: seconda con 6625 punti (terza se Sabalenka dovesse raggiungere la semifinale).