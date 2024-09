Jannik Sinner vince gli US Open e si commuove per la zia: “La dedica in un momento difficile. Amo il tennis”

Jannik Sinner ha vinto gli US Open e ha così conquistato il secondo Slam della propria carriera: il 28 gennaio 2024 aveva trionfato agli Australian Open in quel di Melbourne, l’8 settembre ha fatto festa a New York e si è regalato la superlativa doppietta sul cemento nella stessa stagione. Il fuoriclasse altoatesino è così diventato il primo tennista italiano a vincere due dei quattro più importanti in una sola annata agonistica, a dimostrazione del suo incredibile talento cristallino.

Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in tre set e ha alzato al cielo un trofeo mai portato a casa da un giocatore del Bel Paese (al maschile, chiaramente, visto che Flavia Pennetta fece festa a Flushing Meadows), rafforzando il numero 1 del ranking ATP, dove campeggia con addirittura 11.180 punti e più di quattromila lunghezze di vantaggio nei confronti del più immediato inseguitore. Il 23enne ha così vinto il sesto trofeo di questa stagione (oltre ai due Slam spiccano i Masters 1000 di Miami e Cincinnati).

Jannik Sinner ha espresso tutta la propria soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate durante la premiazione: “Voglio iniziare da Taylor (Fritz, n.d.r.): avete fatto un grandissimo lavoro con tutto il team ed è bello vedere un ragazzo come te in una situazione così importante e ti auguro le migliori fortune per il futuro. Questo titolo per me vuole dire tantissimo, era un periodo importante e non facile della mia carriera: il mio team è stato molto vicino a me, mi ha supportato“.

L’azzurro ha poi proseguito, con una dedica molto speciale: “Io amo il tennis, mi alleno tantissimo per arrivare a cose come queste ma ho realizzato che anche fuori dal campo c’è una vita, ci sono cose che fanno fuori dal tennis. Voglio dedicare un pensiero a mia zia che non sta bene. Per me è una persone molto importante,con lei ho condiviso moltissimi momenti della mia vita e mi piacerebbe tanto che la sua salute migliori: in un momento difficile faccio questa dedica a lei“.

Jannik Sinner si è soffermato anche su altri aspetti: “Abbiamo cercato di lavorare giorno dopo giorno. Durante questo torneo ho capito quali cose sono veramente importanti per me. Ho passato dei momenti molto importanti per il mio team. Voglio ringraziare la gente che mi è stata molto vicina a me. In questa stagione ci sono state grandissime vittorie per me, ho spesso giocato molto bene ma penso ancora di poter migliorare. Non vedo l’ora di continuare a lavorare per migliorarmi“.

A seguire ha ricevuto il trofeo dalle mani dell’icona Andre Agassi e ha alzato al cielo la coppa di fronte ai 24.000 spettatori che hanno gremito l’impianto nella Grande Mela.