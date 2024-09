Jannik Sinner scherza con Francesco Totti: “Migliorato grazie alla partita a padel? Se scia con me lo vediamo alle Olimpiadi”

Qualche giorno fa Francesco Totti aveva voluto scherzare ai microfoni di Sky Sport, prendendosi in maniera ironica i meriti per i successi ottenuti da Jannik Sinner nel corso di questa stagione: “Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a Padel è diventato numero uno al mondo. Casualità? Non credo“.

L’ex capitano della Roma aveva voluto precisare ulteriormente, chiaramente con il sorriso sulle labbra: “Tutti si prendono i meriti, io non ho mai detto nulla ma oggi lo faccio. Io ci giocai contro per pochi minuti, gli ho fatto vedere due o tre movimenti e lui ha capito e ha svoltato. Gli ho dato fiducia e positività e da quel momento non ha più perso. Non è poco eh. Diciamo che l’1% di merito per la vittoria di Jannik agli US Open me lo prendo io“.

Nel corso di questa annata agonistica il tennista italiano ha vinto due Slam (Australian Open e US Open) e attualmente è il numero 1 del ranking ATP, ormai lanciato verso le Finals di Torino e anche gli atti conclusivi della Coppa Davis. Il fuoriclasse altoatesino ha voluto replicare all’ex calciatore, in maniera sempre giocosa, attraverso un video pubblicato sul profilo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, di cui è ambassador: “Giocare a padel con Francesco Totti mi ha portato abbastanza fortuna, direi, quindi grazie mille Francesco. Se sciasse con me? Se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, forse lo vediamo alle Olimpiadi di Milano-Cortina“.