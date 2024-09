Jannik Sinner protagonista del trailer del 6 Kings Slam: esibizione milionaria a Riad

L’Arabia Saudita sempre più coinvolta nell’organizzazione degli eventi nel tennis. Si è parlato tanto di un super circuito in cui richiamare i giocatori più forti del mondo al pari dell’assegnazione di un torneo della categoria 1000. Di certo c’è che dal 16 al 19 ottobre andrà in scena un’esibizione con tanti soldi in palio. Si tratta del “6 Kings Slam”.

Una competizione che si terrà a Riad e vedrà ai nastri di partenza Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune e Rafael Nadal. Un parterre de rois attirato indubbiamente dal montepremi impressionante.

Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Slam. Sono cifre decisamente da capogiro che stanno stravolgendo l’universo tennistico.

Va puntualizzato che il torneo si svolgerà in contemporanea con altri nel circuito ATP e la normativa vigente impedisce ai professionisti di prendere parte a queste manifestazioni per più di tre giorni consecutivi se sono in corso tornei ufficiali. Gli organizzatori hanno trovato la soluzione al problema con il seguente schedule: due giorni di partite seguiti da uno di riposo, in un ciclo che si ripeterà per l’intera competizione. In questo modo i tennisti non rischieranno di incombere in una squalifica.

E così, mercoledì 16 ottobre Sinner e Medvedev si confronteranno, come Alcaraz e Rune nei quarti di finale, mentre in semifinale hanno già accesso Djokovic e Nadal. Il vincitore della sfida tra l’italiano e il russo affronterà Nole nel giorno successivo (17 ottobre), mentre chi la spunterà tra lo spagnolo e il danese affronterà Rafa. Venerdì 18 ottobre ci sarà il giorno di riposo, mentre sabato 19 le Finali per il terzo/quarto posto e per il primo/secondo posto.

تعرفوا على جدول بطولة Six Kings Slam مع أساطير التنس العالميين في موسم الرياض ذا فينيو

16 – 17- 19 اكتوبر ️ احجز تذكرتك الآن https://t.co/praMPY0TIn#SixKingsSlam #RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/1HYLkBuztx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2024

Per presentare l’evento, gli organizzatori del torneo hanno pubblicato un incredibile trailer coinvolgendo tutti i protagonisti. Un video in cui i sei tennisti vengono rappresentati in maniera un po’ particolare in relazione alle loro caratteristiche, diventando attori di un filmato spettacolare e accattivante.