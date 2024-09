Ineos Britannia travolge Alinghi e si porta sull’1-0 nella semifinale di Louis Vuitton Cup

Si apre con una schiacciante vittoria di INEOS Britannia su Alinghi Red Bull Racing la seconda semifinale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Sir Ben Ainslie e compagni hanno dominato gara-1 in condizioni di vento rafficato e abbastanza instabile per intensità (9-12 nodi circa) nelle acque di Barcellona, portandosi così 1-0 nella serie (al meglio delle 9 regate).

La barca britannica ha dimostrato una netta superiorità a livello prestazionale rispetto all’AC75 svizzero, trionfando con un vantaggio di oltre due minuti (2’05” per la precisione) nonostante la sconfitta della coppia Ainslie-Fletcher contro Psarofaghis-Bachelin nel testa a testa in fase di pre-start. Alinghi ha vinto la partenza, coprendo poi ogni mossa di Ineos e chiudendo il primo lato di bolina con un margine di 11 secondi.

I vincitori del round robin, dopo aver resistito negli scarichi dell’imbarcazione elvetica fino al cancello di bolina, sono riusciti a operare il sorpasso decisivo nella prima poppa sfoderando una velocità maggiore e sfruttando anche qualche problema in manovra di Alinghi. Ineos Britannia, potendo navigare liberamente, ha poi fatto il vuoto guadagnando progressivamente terreno e non lasciando scampo al sodalizio svizzero del patron Ernesto Bertarelli.