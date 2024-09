IndyCar, Palou vs Power a Nashville. Chi vincerà il titolo 2024?

Alex Palou e Will Power sono pronti a sfidarsi a Nashville per il titolo 2024 nella NTT IndyCar Series. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing si contende il primato con l’australiano del Team Penske, i due sono separati da 33 lunghezze alla vigilia della 17ma ed ultima corsa dell’anno.

Il primo insegue il terzo sigillo nella serie in quattro anni dopo le gioie del 2021 e del 2023. Il catalano ha perso tanti punti nell’ultimo doubleheader in quel di Milwaukee Mile, competizione potenzialmente decisiva nell’assegnazione del titolo. Il #9 dello schieramento è stato limitato in modo significativo da un problema tecnico durante la race-2, Power ha potuto quindi recuperare terreno fino a portarsi a 33 punti dal vertice.

L’australiano, autore di un testacoda quando era pienamente in lotta per la vittoria, non ha sfruttato alla perfezione le difficoltà del rivale, l’ex vincitore della Indy 500 avrebbe potuto raggiungere il championship decider addirittura in vantaggio sul rivale.

Il 27enne iberico nativo di Sant Antoni de Vilamajor ha vinto nel GP di Indianapolis a maggio ed a Laguna Seca nel cuore dell’estate, mentre l’australiano si è imposto a Road America, nella race-1 in Iowa e nella recente corsa di Portland. Il nativo di Toowoomba insegue in ogni caso come il rivale il terzo titolo nella NTT IndyCar Series dopo i trionfi del 2014 e del 2022.

Ad inizio stagione è stata modificata la sede della finale, originariamente prevista all’interno di un nuovo percorso cittadino nel centro della città ad eccezione del confermato passaggio sopra il ‘Korean War Veterans Memorial Bridge’. I piani sono saltati a febbraio, gli organizzatori hanno cambiato programma visti gli ingenti lavori previsti al ‘Nissan Stadium’.

Il percorso non permanente di 3.492 km (2.170 miles) ed 11 curve è stato quindi rimpiazzato dal catino da 1.333 miles (2.145 km) caratterizzato da quattro curve composte da una pendenza di 14 gradi. Sarà una sfida tutta da vivere, dal 2009 ad oggi non si corre più in un tracciato completamente in cemento che è stato riaperto nel 2021 grazie all’opera di Speedway Motorsports che ha riportato in scena la NASCAR (Cup, Xfinity e Truck Series)

Sono tante quindi le variabili da tenere in considerazione, molti piloti non hanno infatti mai corso nel Nashville Superspeedway. Buddy Lazier (2001), Alex Barron (2002), Gil de Ferran (2003), Tony Kanaan (2004), Dario Franchitti (2005) vantano almeno una gioia nell’albo d’oro insieme a Scott Dixon, unico ancora presente in griglia che ha vanta ben tre successi all’attivo (2006, 2007, 2008).

Con 50 punti a disposizione tutto può succedere tra Palou e Power, chiamato in ogni caso ad un impresa visti i tanti punti da annullare al rivale. Per dovere di cronaca resta in gioco matematicamente anche il neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3). Il pluricampione del Repco Supercars Championship ha pochissime speranze di successo, dovrebbe sperare di fatto in una mancata partenza di Palou visto che tutti i piloti ricevono punti una volta passata la green flag.

Attenzione particolare nel week-end che ci apprestiamo a commentare, invece, al padrone di casa Josef Newgarden (Penske #2), più che mai determinato a chiudere al meglio il campionato 2024 dopo l’acuto nella Indy 500 per la seconda volta consecutiva.